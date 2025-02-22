В Одесі чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК

На Італійському бульварі в Одесі 22 лютого чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК. Постраждалого доправили в медзаклад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Напад на військовослужбовця ТЦК в Одесі 22 лютого

Напад стався 22 лютого на Італійському бульварі. Поліцейські вже затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю.

Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний житель Березівського району почав конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і СП під час перевірки документів.

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік. Потерпілий доправлений до медичного закладу,

– зазначили в поліції.

Також додали, що оперативники територіального підрозділу поліції затримали правопорушника. Його передали слідчим СБУ.

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В Одесі чоловік стріляв у військовослужбовця ТЦК / Фото поліції