Чоловік впав на рейки метро в Харкові: як його рятували
Джерело:Харківський метрополітен
У Харківському метро 19 серпня чоловік впав на рейки. Працівники підземки одразу почали операцію порятунку.
Це сталося о 12:26 на станції "Героїв праці". Пасажир впав через власну необережність.
Зауважте У київському метро перехід "відремонтували" скотчем: фото
Як його врятували
Працівники метро одразу відімкнули напругу з контактної рейки. Це зробили, щоб чоловіка не вдарило струмом.
Тоді потерпілого почали діставати. Порятунок завершили за 3 хвилини після падіння. Згодом електропостачання колії відновили та рух у метро продовжився.
Ця подія не вплинула на графік підземки. Усіх пасажирів вкотре закликали дотримуватися всіх правил користування метрополітеном.
Схожа подія в столиці
У київському метро зранку 25 червня 25-річний пасажир впав на колію. Через це там тимчасово обмежили рух.
Чоловік впав між 2 і 3 вагоном потяга. Коли прибули рятувальники, потерпілого вже витягли інші пасажири.