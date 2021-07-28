Цю інформацію підтвердили журналістам в Одесміськектротранс. Інцидент трапився на 5 станції Великого фонтану.

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Розмовляв по телефону

У підприємстві повідомили, що чоловік переходив колію та розмовляв у цей час по телефону. Потім він різко вирішив змінити траєкторію руху.

Коли пішохід розвернувся та пішов назад, вдарився об борт трамваю. Електротранспорт якраз проїжджав поряд.

На щастя, потерпілий не отримав суттєвих ушкоджень. Проте туди все ж викликали швидку. Згодом рух транспорту на цій ділянці відновився.



Одесит, який врізався обличчям у трамвай / Фото телеграму "Одесса Info"

Зверніть увагу! У Харкові 28 липня водій зупинив трамвай, щоб вийти на перекур. Пасажири оприлюднили відео, де він стояв і розмовляв із товаришем. У цей час люди чекали на продовження руху.