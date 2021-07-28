Одесит врізався обличчям у трамвай, який рухався: просто не помітив

В Одесі чоловік врізався обличчям трамвай, який проїжджав поряд. Це сталося, бо він різко пішов у іншу сторону. Як наслідок, довелося викликати швидку.

Цю інформацію підтвердили журналістам в Одесміськектротранс. Інцидент трапився на 5 станції Великого фонтану.

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Розмовляв по телефону

У підприємстві повідомили, що чоловік переходив колію та розмовляв у цей час по телефону. Потім він різко вирішив змінити траєкторію руху.

Коли пішохід розвернувся та пішов назад, вдарився об борт трамваю. Електротранспорт якраз проїжджав поряд.

На щастя, потерпілий не отримав суттєвих ушкоджень. Проте туди все ж викликали швидку. Згодом рух транспорту на цій ділянці відновився.



Одесит, який врізався обличчям у трамвай / Фото телеграму "Одесса Info"