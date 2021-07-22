За попередніми даними, чоловіка вбили 19 липня через те, що він зробив зауваження галасливій компанії у під'їзді власного будинку. Нападників поліцейські досі не знайшли.

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Вбивство, за даними поліції, сталося близько 6:00 ранку.

Помер до приїзду швидкої

Правоохоронці кажуть, що В'ячеслав Носов вийшов з власної квартири, аби зробити зауваження компанії, яка гучно кричала у під'їзді. За це йому нанесли 3 удари ножем.

Колишній депутат помер до прибуття медиків екстреної допомоги.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство.

При трагічних обставин, передчасно, на 36-му році, обірвалося життя депутата Дніпровської районної ради VIII скликання Носова В'ячеслава Антоновича. Активний і життєрадісний молодий чоловік, турботливий батько, який ще тільки починав будувати своє життя, вдихав кожну його хвилину на повні груди, радував своїх рідних, близьких і друзів, мріяв, любив,

– написали про смерть депутата на сторінці Дніпровської районної ради у фейсбуці.