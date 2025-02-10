Зараз поліцейські ще встановлюють всі обставини вбивства, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Що відомо про злочин

Після повідомлення від потерпілого, на місці події працювали поліцейський офіцер громади, оперативники, слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Їм вдалося встановили особу зловмисника. Ним виявися 35-річний односелець потерпілого. Увечері 8 лютого він завдав чотирилапому удару палицею по голові, спричинивши смертельні травми.

Аби приховати скоєне, зловмисник відніс тіло собаки від свого дому та сховав у кущах,

– повідомили в поліції.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.