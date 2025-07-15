В Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої дружини за 2000 доларів США

У січні 2025 року мешканець Івано-Франківська вирішив замовити вбивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення. За "послугу" чоловік планував заплатити 2 000 доларів США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру. Справу вже скерували до суду.

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Що відомо про замах?

Спершу мешканець Івано-Франківська вирішив замовити нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, з якою перебував у процесі розлучення. До реалізації злочинного наміру він залучив свого знайомого.

Чоловіки разом підшукали виконавця – раніше судимого за насильницькі злочини. Згодом спільники змінили умови замовлення, наважившись на вбивство жінки.

За виконання пообіцяли грошову винагороду – 2 000 доларів США.

Злочин вдалося попередити завдяки злагодженим діям правоохоронців. Чоловіків затримали, вони перебувають під вартою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, напередодні поліція Вінниччини запобігла замовному вбивству правоохоронця, яке організовувала киянка через кримінальних авторитетів за 5 000 доларів США. За даними слідства, мотивом стала особиста помста.