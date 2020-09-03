У Дніпрі невідомий чоловік запропонував правоохоронцям покурити коноплю. Однак через таку витівку опинився у відділку поліцію.

35-річний мешканець Дніпра показав поліцейським згорток, в якому була речовина, рослинного походження, схожа на наркотичну. Про це пише пресслужба поліції області.

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За інформацією правоохоронців, він мав ознаки наркотичного сп'яніння. А коли патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу він образився на них.

В результаті, чоловіка доставили його до Самарського відділку поліції.