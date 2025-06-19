Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Що відомо про подвійне вбивство на Волині

Вбивство сталося під час сварки. У розпалі конфлікту чоловік схопив ніж і напав на свою колишню дружину та її матір. Обидві жінки загинули на місці ще до приїзду медиків.

Очевидцями страшної трагедії стали двоє малолітніх дітей. 7-річний хлопчик, який намагався захистити рідних, теж дістав легке поранення.

Конфлікт трапився через спільну дитину – 4-річного Стаса, який жив з матір’ю, а батько був проти цього.

Відомо, що того дня жінка з дітьми приїхала до колишнього чоловіка, щоб привітати його з Днем батька. Але зустріч завершилася жахливою трагедією.

Знайомі жінки розповіли, що вона часто страждала від домашнього насилля. Вона також заявляла про викрадення дитини, крадіжку банківської картки та погрози вбивством – як на свою адресу, так і на адресу своєї матері.

Також жінка зверталася до суду зі скаргою на бездіяльність поліції за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вже затримали зловмисника. Він визнав свою провину, тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одесі знайшли вбитою 7-річну дівчинку. Правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, якого підозрюють в умисному вбивстві.