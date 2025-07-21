Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Чоловік своїми діями налякав жителів.

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Чому киянин почав стріляти зі зброї?

Мешканка будинку в Дарницькому районі повідомила до поліції про те, що вона почула звуки стрілянини у дворі. Патрульні поліцейські та слідчі приїхали на місце та виявили нетверезого 36-річного чоловіка зі зброєю. Як вдалося з'ясувати, киянин сидів у альтанці та дивився трансляцію боксерського бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Після того, як ефір завершився, чоловік так зрадів перемозі українця, що здійснив 6 пострілів із травматичного пістолета. Чотири кулі він випустив у повітря, а ще два влучання було в дерево.

На місці інциденту поліціянти вилучили зброю та гільзи. Їх передали на експертизу.

У Києві чоловік емоційно зі зброєю відзначив перемогу Усика / Фото поліції Києва

Поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій. На щастя, від дій спортивного вболівальника ніхто не постраждав. Киянину повідомили про підозру. За скоєне правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.