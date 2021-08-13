На місце одразу прибули поліцейські та зафіксували цю подію. А 12 серпня 53-річному жителю Одеси вже оголосили підозру в скоєнні злочину.

Актуально У дендрологічному парку біля Львова посеред дня розстріляли собаку: фото

Зробив 2 постріли

Сам інцидент трапився ще в липні. До правоохоронців звернулися випадкові перехожі, які стали свідками вбивства.

Слідчі встановили, що чоловік здійснив 2 постріли з мисливської рушниці. Травина зазнала ушкоджень, які були несумісні з життям і загинула.

Тіло алабая направили на судово-медичну експертизу. Дослідження показало, що виявлені на тілі тварини ушкодження мали виражений болісний характер. Тому призвели не лише до смерті, а й до суттєвих фізичних страждань.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці розслідують цей випадок як жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до смерті. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 8 років в'язниці.

Схожий випадок нещодавно

Ще наприкінці травня у Немишлянському районі Харкова чоловік на очах у дітей застрелив собаку. Перед цим він сказав дітям, що хоче погратися з твариною.

Проте він витягнув пістолет і кілька разів вистрелив. Зловмиснику повідомили про підозру та йому теж загрожує до 8 років ув'язнення.