Одесит застрелив свого алабая: перед смертю змусив страждати

В Одесі чоловік вбив собаку з рушниці. Він сказав, що зробив це, бо алабай не виконував вказівки під час дресирування. Фахівці встановили, що тварина перед смертю ще певний час страждала від болю.

На місце одразу прибули поліцейські та зафіксували цю подію. А 12 серпня 53-річному жителю Одеси вже оголосили підозру в скоєнні злочину.

Актуально У дендрологічному парку біля Львова посеред дня розстріляли собаку: фото

Зробив 2 постріли

Сам інцидент трапився ще в липні. До правоохоронців звернулися випадкові перехожі, які стали свідками вбивства.

Слідчі встановили, що чоловік здійснив 2 постріли з мисливської рушниці. Травина зазнала ушкоджень, які були несумісні з життям і загинула.

Тіло алабая направили на судово-медичну експертизу. Дослідження показало, що виявлені на тілі тварини ушкодження мали виражений болісний характер. Тому призвели не лише до смерті, а й до суттєвих фізичних страждань.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці розслідують цей випадок як жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до смерті. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 8 років в'язниці.

Схожий випадок нещодавно

Ще наприкінці травня у Немишлянському районі Харкова чоловік на очах у дітей застрелив собаку. Перед цим він сказав дітям, що хоче погратися з твариною.

Проте він витягнув пістолет і кілька разів вистрелив. Зловмиснику повідомили про підозру та йому теж загрожує до 8 років ув'язнення.