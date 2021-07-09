Повідомляють, що водій не встиг побачити дівчинку. ДТП трапилось приблизно о 9 годині ранку 9 липня.

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Деталі ДТП

  • Дівчинка вийшла з авто Chevrolet.
  • Водій, що віз її, стояв на світлофорі та їхав у бік вулиці Робочої у другому ряді.
  • У цей час у бік вулиці Канатної їхала Toyota.
  • Водій не встиг зреагувати та збив дитину.

Водій збив 7-річну дівчинку ДТП у Дніпрі Новини Дніпра
На місце події працювали поліція та медики / Фото "Інформатор"

Дівчинку відвезли до лікарні

На місце події прибули бригади швидкої допомоги. Вони виявили, що в дівчинки – перелом ноги. Дитину відвезли в дитячу лікарню, що на Космічній.

Наразі поліція чекає на приїзд слідчого. Проїзд на вулиці ускладнено, спостерігають затори.

Toyota збила дівчинку ДТП у Дніпрі Новини Дніпра
Toyota Land Cruiser в'їхала в 7-річну дівчинку / Фото "Інформатор"

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