Повідомляють, що водій не встиг побачити дівчинку. ДТП трапилось приблизно о 9 годині ранку 9 липня.
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Деталі ДТП
- Дівчинка вийшла з авто Chevrolet.
- Водій, що віз її, стояв на світлофорі та їхав у бік вулиці Робочої у другому ряді.
- У цей час у бік вулиці Канатної їхала Toyota.
- Водій не встиг зреагувати та збив дитину.
На місце події працювали поліція та медики / Фото "Інформатор"
Дівчинку відвезли до лікарні
На місце події прибули бригади швидкої допомоги. Вони виявили, що в дівчинки – перелом ноги. Дитину відвезли в дитячу лікарню, що на Космічній.
Наразі поліція чекає на приїзд слідчого. Проїзд на вулиці ускладнено, спостерігають затори.
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