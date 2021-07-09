У Дніпрі чоловік збив 7-річну дівчинку: її забрала швидка
Джерело:"Інформатор"
На вулиці Антоновича у Дніпрі Toyota в'їхала у 7-річну дівчинку. Дитина в той час виходила з авто. На місце прибули поліція і кілька бригад швидкої допомоги.
Повідомляють, що водій не встиг побачити дівчинку. ДТП трапилось приблизно о 9 годині ранку 9 липня.
До теми Без ближнього світла: під Києвом мопед влетів у вантажівку, є загиблі – фото
Деталі ДТП
- Дівчинка вийшла з авто Chevrolet.
- Водій, що віз її, стояв на світлофорі та їхав у бік вулиці Робочої у другому ряді.
- У цей час у бік вулиці Канатної їхала Toyota.
- Водій не встиг зреагувати та збив дитину.
На місце події працювали поліція та медики / Фото "Інформатор"
Дівчинку відвезли до лікарні
На місце події прибули бригади швидкої допомоги. Вони виявили, що в дівчинки – перелом ноги. Дитину відвезли в дитячу лікарню, що на Космічній.
Наразі поліція чекає на приїзд слідчого. Проїзд на вулиці ускладнено, спостерігають затори.
Toyota Land Cruiser в'їхала в 7-річну дівчинку / Фото "Інформатор"
Район вулиць Антоновича, Робочої та Канатної, де сталася ДТП / Карта Google