На Київщині чоловік напоїв і зґвалтував 15-річну дівчину

На Обухівщині 34-річний чоловік вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої. Злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про зґвалтування неповнолітньої

Так, до правоохоронців з заявою звернулася жителька Обухівщини і повідомила, що її 15-річну доньку зґвалтували.

Виявилося, що кривдник познайомився з жертвою у магазині. Чоловік пригостив неповнолітню алкоголем, після чого запропонував піти до себе додому.

Надалі чоловік повів дівчину до кімнати та скориставшись нагодою усамітнення, використав власну перевагу в силі та всупереч волі дівчини вчинив відносно неї дії сексуального характеру,

– розповіли правоохоронці.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, на початку травня поліція Харківщини розповіла, що 10-річний хлопець після перегляду порно зґвалтував свою 7-річну подругу і знімав це на камеру. Відео випадково потрапило до дорослих.