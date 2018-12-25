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      Чоловік 14 років ходив з кулею в коліні, яка перетворилася на свинець

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      Пацієнт 14 років ходив з кулею у коліні (Ілюстративне фото)
      Пацієнт 14 років ходив з кулею у коліні (Ілюстративне фото) / summitphysiotherapy.ca

      46-річний чоловік звернувся в Чиказьку лікарню зі скаргою на погіршення хронічного болю в лівому коліні. Відомо, що 14 років тому він отримав вогнепальне поранення в ногу, в один з виростків стегнової кістки.

      Медики описали цей випадок у журналі The New England Journal of Medicine.

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      14 років тому куля застрягла у кістці і хірурги вирішили її не витягати. Після того, як чоловік знову звернувся за допомогою через хронічний біль у коліні, йому ще раз зробили рентгенографію. Виявилося, що впродовж цих років куля розпалася на частини, які залишилися в тканинах колінного суглоба.

      Зліва – куля, яка застрягла 14 років тому, справа – куля, яка частково розпалася
      Зліва – куля, яка застрягла 14 років тому, справа – куля, яка частково розпалася

      Як наслідок цього – скупчення великої кількості рідини. Медики зазначили, що в тілі чоловіка виявили підвищений вміст свинцю і анемію, яка супроводжує отруєння свинцем.

       
      Отруєння свинцем – наслідки
      • захворювання кісткової системи, карієс зубів, артропатія;
      • розвиток атеросклерозу, підвищення артеріального тиску;
      • запор, болі в животі;
      • виснаження, втрата ваги;
      • ниркова недостатність, нефропатія;
      • зниження здатності до запліднення через знижену активність сперматозоїдів;
      • зниження потенції;
      • анемія, зниження імунітету;
      • розвиток синдрому сатурнізму;
      • зменшення кількості цинку, селену і кальцію в організмі.

      Щоб вивести його з організму, пацієнту призначили хелатну терапію. Вона застосовується для лікування отруєння важкими металами, такими як свинець або ртуть.

      Коліно пацієнта після розпаду кулі на свинець
      Коліно пацієнта після розпаду кулі на свинець

      Медики планували витягнути частини кулі, проте пацієнт, не дочекавшись операції, зник.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Отруєння
      Джерело: 24 Канал
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