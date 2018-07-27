Чоловік Бейонсе мав роман з відомою голлівудською акторкою: названо її ім'я

Популярний репер Jay-Z, який є чоловіком поп-діви Бейонсе, неодноразово потрапляв до скандальних новин. Тепер у ЗМІ з'явилась інформація, що музикант мав роман з голлівудською білявкою.

Як відомо, в 2016 році подружжя Бейонсе та Jay-Z переживало не найкращі часи. Все тому, що музикант зрадив своїй дружині. Поп-діва тоді випустила альбом "Lemonаde", у піснях якого простежувалась тема зради. Особливу увагу прихильників привернула пісня "Sorry", в якій Бейонсе співала: "він краще зателефонує цій Беккі з її красивим волоссям". Однак після хвилі скандальних новин Бейонсе все ж пробачила свого чоловіка та не дала шлюбу розпастись.

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Після кількох років сімейної ідилії в ЗМІ з'явилась інформація, про яку ж "Беккі" могла співати Бейонсе. Деталі подружньої зради Jay-Z розповіла модель Ембер Роуз, передає Radar Online. Зірка впевнена, що репер закрутив роман з акторкою Гвінет Пелтроу.

Я дійсно думаю, що Гвінет Пелтроу – це "Беккі з гарним волоссям". Я дійсно відчуваю, що це вона була коханкою Jay-Z,

– заявила Ембер Роуз.



Архівне фото: Бейонсе з Jay-Z та Гвінет Пелтроу

Для підтвердження своїх слів модель навела кілька фактів. Зокрема, що Бейонсе дружила з Гвінет, однак у 2016 році вона різко перестала з нею спілкуватись. Окрім цього, після скандальних новин про зраду репера акторка подала на розлучення зі своїм чоловіком Крісом Мартіном.

"Вони були друзями, а потім я перестала бачити Гвінет Пелтроу із Бейонсе. Але Бейонсе досі з Jay-Z", – додала Ембер Роуз.

На такі зяви моделі вже відреагували представники Гвінет Пелтроу. Прес-секретар акторки назвав припущення Ембер Роуз "цілковито абсурдними та на 100% неправдивими".