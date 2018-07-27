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Чоловік Бейонсе мав роман з відомою голлівудською акторкою: названо її ім'я

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Jay-Z та Бейонсе
Jay-Z та Бейонсе / Фото з вільних джерел

Популярний репер Jay-Z, який є чоловіком поп-діви Бейонсе, неодноразово потрапляв до скандальних новин. Тепер у ЗМІ з'явилась інформація, що музикант мав роман з голлівудською білявкою.

Як відомо, в 2016 році подружжя Бейонсе та Jay-Z переживало не найкращі часи. Все тому, що музикант зрадив своїй дружині. Поп-діва тоді випустила альбом "Lemonаde", у піснях якого простежувалась тема зради. Особливу увагу прихильників привернула пісня "Sorry", в якій Бейонсе співала: "він краще зателефонує цій Беккі з її красивим волоссям". Однак після хвилі скандальних новин Бейонсе все ж пробачила свого чоловіка та не дала шлюбу розпастись. 

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Після кількох років сімейної ідилії в ЗМІ з'явилась інформація, про яку ж "Беккі" могла співати Бейонсе. Деталі подружньої зради Jay-Z розповіла модель Ембер Роуз, передає Radar Online. Зірка впевнена, що репер закрутив роман з акторкою Гвінет Пелтроу.

Я дійсно думаю, що Гвінет Пелтроу – це "Беккі з гарним волоссям". Я дійсно відчуваю, що це вона була коханкою Jay-Z,
– заявила Ембер Роуз. 


Архівне фото: Бейонсе з Jay-Z та Гвінет Пелтроу

Для підтвердження своїх слів модель навела кілька фактів. Зокрема, що Бейонсе дружила з Гвінет, однак у 2016 році вона різко перестала з нею спілкуватись. Окрім цього, після скандальних новин про зраду репера акторка подала на розлучення зі своїм чоловіком Крісом Мартіном. 

"Вони були друзями, а потім я перестала бачити Гвінет Пелтроу із Бейонсе. Але Бейонсе досі з Jay-Z", – додала Ембер Роуз. 

На такі зяви моделі вже відреагували представники Гвінет Пелтроу. Прес-секретар акторки назвав припущення Ембер Роуз "цілковито абсурдними та на 100% неправдивими". 

Теги: Музика LifeStyle Голлівуд Бейонсе Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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