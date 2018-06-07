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Чоловік Кейт Спейд вперше прокоментував її самогубство

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Самогубство Кейт Спейд: коментар її чоловіка Енді
Самогубство Кейт Спейд: коментар її чоловіка Енді / wsj.com

У Нью-Йорку дизайнер Кейт Спейд покінчила життя самогубством. Вперше смерть модельєра прокоментував її чоловік Енді Спейд.

Як відомо, 5 червня Кейт Спейд покінчила життя самогубством. Її тіло знайшла покоївка, що регулярно навідувалась до помешкання дизайнерки на Манхеттені. Поряд із Кейт знайшли передсмертну записку, адресовану 13-річній доньці Френсіс Беатрікс. За інформацією ЗМІ, в останньому листі дизайнер запевнила, що причину її смерті знає Енді Спейд. 

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Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті талановитої Кейт Спейд. Її чоловік Енді підтвердив здогадки правоохоронців, що причиною смерті жінки була депресія. Про це повідомляє TMZ

Кейт страждала від депресії і занепокоєння упродовж багатьох років. Вона часто зверталася за допомогою до лікарів, щоб вилікувати цю хворобу. Я говорив з нею напередодні, і вона здавалася щасливою,
– розповів Енді Спейд.

Енді Спейд розповів про ймовірну причину смерті його дружини Кейт
Енді Спейд розповів про ймовірну причину смерті його дружини Кейт

Чоловік підтвердив інформацію, що їхній шлюб був на межі розлучення, а бізнес переживав нелегкі часи. Через це у Кейт могла загостритись депресія, що ймовірно стало причиною її смерті. Окрім цього, Енді Спейд повідомив, що його дружина зловживала алкоголем.

"Не було жодних натяків на те, що вона це зробить. Це був повний шок. І це явно була не вона. У Кейт були особисті демони, з якими вона боролася", – додав Енді Спейд.

Нагадаємо, що на момент смерті Кейт Спейд було 55 років. Шлюб з Енді Спейдом тривав 24 роки, тому правоохоронці припускають, що переїзд чоловіка в інше помешкання та розмови про майбутнє розлучення стало причиною самогубства дизайнера. Для 13-річної доньки модельєр залишила записку: "Я завжди тебе любила. Це не твоя вина. Запитай батька". 

Теги: Втрати LifeStyle Мода Самогубство
Джерело: 24 Канал
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