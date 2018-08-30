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Чоловік має психічні розлади: стали відомі подробиці батьківського полону в Києві

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Вночі 30 серпня в Києві чоловік із 4 дітьми забарикадувався у квартирі і погрожував застосувати зброю. За словами дружини зловмисника, він має психічні розлади.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Як розповіла дружина зловмисника, опівночі її чоловік почав з нею сваритися через ревнощі, він приревнував її до колег з роботи. Після сварки дружина пішла спати з найменшою дочкою. Посеред ночі прийшов чоловік та висмикнув від неї дитину, при цьому сказавши, що "він має спати зі своєю дружиною, а не діти".

Чоловік очевидно почав погрожувати дружині, жінка вискочила з квартири, а він натомість замкнувся.

По-перше, він накинувся на мене, а потім, коли я втекла, почав ображати старшу доньку,
– заявила потерпіла.

Сусіди розповіли, що вони прокинулися через гамір з квартири, в якій трапився інцидент, о 4 ранку, проте зазначають, що скандали в сім’ї не часті. За словами дружини і знайомих, чоловік має психічні розлади. Тепер йому загрожує кілька років в’язниці.

Нині стало відомо, що соціальні служби забрали дітей. Наразі стан дітей задовільний. Відомо, що найстаршій дівчині з чотирьох дітей 13 років, найменшій – близько 2.

Як з‘ясувалося, подружня пара перебуває у розлученні ще з 2014 року, але жінці з дітьми піти немає куди, а вигнати чоловіка вона не може, то вони змушені проживати разом у невеличкій квартирі. Сім’я є малозабезпеченою. Жінка працює на різних роботах, проте чоловік роботи не має.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 канал
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