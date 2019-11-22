Чоловік на Вінниччині знімав дитяче порно зі своєю донькою та продавав в інтернеті

21 листопада у Вінницькій області затримали чоловіка, який знімав дитячу порнографію. Він розбещував свою рідну доньку, а відео та фото зливав у мережу.

Наругу над своєю дитиною 39-річний чоловік вчиняв протягом двох років. Дівчинці тоді було всього шість років.

Дивіться також: В Одесі однорічна дівчинка отруїлася метадоном – відео

Слідство розпочали через звернення правоохоронців Австралії. Поліція знайшла в домі чоловіка камери, фотоапарат, жорсткі диски та флешки. На носіях виявили відео з дитячим порно.



На апаратурі, що належить чоловікові, знайшли порновідео з його донькою / vn.npu.gov.ua

Йому загрожує термін від 5 до 10 років.