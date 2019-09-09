Чоловік намагався скоїти самогубство, але поліцейський його зупинив: фото

У Києві на проспекті Миколи Бажана мешканець однієї з квартир вирішив вчинити самогубство. Чоловік виліз у вікно і вже приготувався стрибати. Дружина вчасно побачила ситуацію і одразу зателефонувала в поліцію.

На місце події прибули поліцейські, лікарі та рятувальники. Усі вони намагалися переконати чоловіка не стрибати.

Нещодавно: Чоловік наклав на себе руки за допомогою парфумів у Києві: фото 18+

Чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном, тож підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо. Він казав, що "життя нікчемне і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну".

Усі спроби вмовити чоловіка не закінчувати життя самогубством були марними. Згодом на місце події приїхав командир роти патрульної поліції Віталій Задорожний.

Поліцейський розповів чоловіку власну історію життя та про ситуації, які він пережив на службі у поліції. Після цього чоловік вирішив закурити та погодився, що його життя не таке вже й складне.



Поліцейський врятував життя чоловіку, який хотів скоїти самогубство

Поліцейський та чоловік відверто поговорили. Потім останній дав копу свою руку та повернувся до квартири.

Наразі чоловіка направили до лікарні.

Читайте також: У Києві сталася стрілянина між водіями: фото