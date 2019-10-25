Чоловік намагався у під’їзді роздягнути 7-річну дитину: його шукає поліція

В одному з під’їздів Обухова, що на Київщині, чоловік намагався роздягнути дівчинку. Однак свого злочинного наміру йому здійснити не вдалося.

Поліція Київщини просить допомогти із пошуком чоловіка, якого підозрюють у розбещуванні дітей. Його особу ще встановлюють та просять допомогти в розпізнаванні.

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Так, чоловікові на вигляд від 30 до 35 років, зріст 170-173 см, має темне коротке волосся і залисину на потилиці. У нього високий лоб, темні очі та кирпатий ніс. Мав окуляри в чорній оправі.

Був одягнений у куртку темно-синього кольору з капюшоном, світлий светр, світло-сині джинси. Із собою мав чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору через плече, взутий у спортивне взуття зі вставками білого кольору.

Усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про місце його перебування, просять зателефонувати за номерами 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 або 102. Анонімність гарантують.