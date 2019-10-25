15:11
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чоловік намагався у під’їзді роздягнути 7-річну дитину: його шукає поліція

      1368 Читать новость на русском
      Фоторобот злочинця, який намагався роздягнути дитину
      Фоторобот злочинця, який намагався роздягнути дитину / kv.npu.gov.ua

      В одному з під’їздів Обухова, що на Київщині, чоловік намагався роздягнути дівчинку. Однак свого злочинного наміру йому здійснити не вдалося.

      Поліція Київщини просить допомогти із пошуком чоловіка, якого підозрюють у розбещуванні дітей. Його особу ще встановлюють та просять допомогти в розпізнаванні.

      Резонансна новина: Викрадення немовляти на Київщині: яке покарання загрожує викрадачці

      Так, чоловікові на вигляд від 30 до 35 років, зріст 170-173 см, має темне коротке волосся і залисину на потилиці. У нього високий лоб, темні очі та кирпатий ніс. Мав окуляри в чорній оправі.

      Був одягнений у куртку темно-синього кольору з капюшоном, світлий светр, світло-сині джинси. Із собою мав чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору через плече, взутий у спортивне взуття зі вставками білого кольору.

      Усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про місце його перебування, просять зателефонувати за номерами 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 або 102. Анонімність гарантують.

      blog_ava
      Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
      сьогодні
      59930
      Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сьогодні , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Блог Соцмережі 1288
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сьогодні , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 1193
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      1058
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сьогодні , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 2720
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні , 08:42 Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      Поліна Костюк 7633
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук