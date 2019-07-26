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      Чоловік напав з ножем на відвідувачів нічного закладу в Києві

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      Чоловік напав на відвідувачів Київського закладу
      Чоловік напав на відвідувачів Київського закладу / Информатор

      Невідомий чоловік увірвався з ножем в заклад у Солом'янському районі Києва. Одна людина госпіталізована. Інцидент трапився в ніч на 26 липня

      Напад трапився у цілодобовому магазині-кафетерії "40 градусів", який розташований на вулиці Вадима Гетьмана. Про це повідомляє Информатор.

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      Близько 01:00 невідомий чоловік увірвався в заклад "40 градусів" і почав агресивно кидатися на відвідувачів. Внаслідок цього виникла бійка, після якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку.

      Різанина в Києві
      Чоловік напав на відвідувачів кафетерію "40 градусів" у Києві 

      Окрім того, чоловік посеред кафетерію дістав ніж і почав лякати ним відвідувачів. 

      Ніж, яким чоловік погрожував відвідувачам закладу у Києві
      Ніж, яким чоловік погрожував відвідувачам закладу у Києві

      Правоохоронці вилучили ніж та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

       У нетверезій атмосфері чоловіки підхопили агресивний настрій. Через це поліцейським довелось затриматися на деякий час, аби стежити за порядком на майданчику поруч з закладом.

      Агресивний чоловік, який вчинив напад на відвідувачів закладу
      Агресивний чоловік, який вчинив напад на відвідувачів закладу

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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини
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