Чоловік напав з ножем на відвідувачів нічного закладу в Києві

Невідомий чоловік увірвався з ножем в заклад у Солом'янському районі Києва. Одна людина госпіталізована. Інцидент трапився в ніч на 26 липня

Напад трапився у цілодобовому магазині-кафетерії "40 градусів", який розташований на вулиці Вадима Гетьмана. Про це повідомляє Информатор.

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Близько 01:00 невідомий чоловік увірвався в заклад "40 градусів" і почав агресивно кидатися на відвідувачів. Внаслідок цього виникла бійка, після якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку.



Чоловік напав на відвідувачів кафетерію "40 градусів" у Києві

Окрім того, чоловік посеред кафетерію дістав ніж і почав лякати ним відвідувачів.



Ніж, яким чоловік погрожував відвідувачам закладу у Києві

Правоохоронці вилучили ніж та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У нетверезій атмосфері чоловіки підхопили агресивний настрій. Через це поліцейським довелось затриматися на деякий час, аби стежити за порядком на майданчику поруч з закладом.



Агресивний чоловік, який вчинив напад на відвідувачів закладу