Чоловік не встиг схопити за руку: в Києві жінка випала з 11-го поверху
В суботу, 9 червня, мешканка Києва випала з 11-поверхового будинку, померла ще до приїзду швидкої допомоги.
Про це повідомив сайт dtp.kiev.ua у Facebook.
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Трагедія сталася на вулиці Ахматової, 28.
За словами чоловіка, він хотів затягнути її в квартиру, на всю вулицю кричав "люди допоможіть". Жінка спочатку намагалася забратися назад, але не змогла, протрималася 20 секунд і впала.
Жінка випала з 11-поверхового будинку
Померла на місці, ще до приїзду швидкої допомоги. Деталі поки не відомі.
Нагадаємо, відносно нещодавно в Києві дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.
Джерело: 24 Канал
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