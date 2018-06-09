Чоловік не встиг схопити за руку: в Києві жінка випала з 11-го поверху

В суботу, 9 червня, мешканка Києва випала з 11-поверхового будинку, померла ще до приїзду швидкої допомоги.

Про це повідомив сайт dtp.kiev.ua у Facebook.

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Трагедія сталася на вулиці Ахматової, 28.

За словами чоловіка, він хотів затягнути її в квартиру, на всю вулицю кричав "люди допоможіть". Жінка спочатку намагалася забратися назад, але не змогла, протрималася 20 секунд і впала.



Жінка випала з 11-поверхового будинку

Померла на місці, ще до приїзду швидкої допомоги. Деталі поки не відомі.

Нагадаємо, відносно нещодавно в Києві дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.