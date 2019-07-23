Чоловік обстріляв працівників кав'ярні у центрі Одеси

Інцидент трапився вночі на 23 липня в одному з кав'ярень Одеси. Нетверезий хлопець кілька разів вистрелив в персонал закладу. На щастя, постраждалих немає.

Випадок трапився в Приморському районі Одеси. Співробітники Приморського відділу поліції встановили особи двох хуліганів. Про це повідомляє УНН.

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Все почалося з того, що персонал закладу впізнав відвідувачів, які не оплатили рахунок після свого минулого візиту. На прохання оплатити борг або покинути заклад компанія відреагувала агресивно – почався конфлікт.

Вийшовши на вулицю, один із хлопців дістав пневматичний пістолет, погрожуючи працівникам нічного закладу, після чого здійснив у їхній бік кілька пострілів.

У 19-річного стрільця вилучили зброю і зараз він перебуває під домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у вчиненні хуліганства, а його друг притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.