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      Чоловік обстріляв працівників кав'ярні у центрі Одеси

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      Стрільба в Одесі
      Стрільба в Одесі / piknu.com

      Інцидент трапився вночі на 23 липня в одному з кав'ярень Одеси. Нетверезий хлопець кілька разів вистрелив в персонал закладу. На щастя, постраждалих немає.

      Випадок трапився в Приморському районі Одеси. Співробітники Приморського відділу поліції встановили особи двох хуліганів. Про це повідомляє УНН.

      Нагадаємо: На Київщині ритуальні служби влаштували між собою перестрілку: є постраждалий

      Все почалося з того, що персонал закладу впізнав відвідувачів, які не оплатили рахунок після свого минулого візиту. На прохання оплатити борг або покинути заклад компанія відреагувала агресивно – почався конфлікт.

      Вийшовши на вулицю, один із хлопців дістав пневматичний пістолет, погрожуючи працівникам нічного закладу, після чого здійснив у їхній бік кілька пострілів. 

      У 19-річного стрільця вилучили зброю і зараз він перебуває під домашнім арештом. Йому оголошено про підозру у вчиненні хуліганства, а його друг притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

       
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      blog_ava
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      Теги: Зброя Новини Одеси Кримінал Новини криміналу і ДТП
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