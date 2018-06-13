Чоловік Олени Шоптенко вперше показав новонародженого первістка: фото

Український хореограф та танцівниця Олена Шоптенко та її чоловік Олексій Іванов не приховують свого щастя від народження сина. У мережі вже з'явилось перше фото малюка.

Як відомо, Олена Шоптенко вперше стала мамою. Очікувані пологи зірки відбулись 9 червня. Щасливе подружжя вже визначилось з ім'ям новонародженого сина – хлопчика назвуть Олексієм.

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Наразі щаслива мама не займається публікаціями у соціальній мережі. Натомість її чоловік – власник продюсерського та брендового агентств Олексій Іванов – показав перший знімок сина. На фото, опублікованому в соцмережі, видно дитя у стильному вбранні. Новоспечені батьки поки приховують обличчя своєї дитини.

Генеральний спонсор всього "вибачте, не сьогодні",

– кумедно підписав фото Олексій Іванов.

Нагадаємо, що у першому інтерв'ю Олена Шоптенко розповіла про пологи. Хореограф потрапила до шпиталю з температурою. Відтак досі породілля бореться з хворобою.



Чоловік Олени Шоптенко, який відмовився бути присутнім під час народження сина, все ж підтримав дружину, але за стіною пологового залу.