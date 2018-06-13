16:19
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Чоловік Олени Шоптенко вперше показав новонародженого первістка: фото

845 Читать новость на русском
Олена Шоптенко народила первістка
Олена Шоптенко народила первістка / viva.ua

Український хореограф та танцівниця Олена Шоптенко та її чоловік Олексій Іванов не приховують свого щастя від народження сина. У мережі вже з'явилось перше фото малюка.

Як відомо, Олена Шоптенко вперше стала мамою. Очікувані пологи зірки відбулись 9 червня. Щасливе подружжя вже визначилось з ім'ям новонародженого сина – хлопчика назвуть Олексієм. 

Читайте також: Хлопчик чи дівчинка: вагітна Світлана Тарабарова розсекретила стать первістка

Наразі щаслива мама не займається публікаціями у соціальній мережі. Натомість її чоловік – власник продюсерського та брендового агентств Олексій Іванов – показав перший знімок сина. На фото, опублікованому в соцмережі, видно дитя у стильному вбранні. Новоспечені батьки поки приховують обличчя своєї дитини. 

Генеральний спонсор всього "вибачте, не сьогодні",
– кумедно підписав фото Олексій Іванов. 

Нагадаємо, що у першому інтерв'ю Олена Шоптенко розповіла про пологи. Хореограф потрапила до шпиталю з температурою. Відтак досі породілля бореться з хворобою. 

Чоловік Олени Шоптенко, який відмовився бути присутнім під час народження сина, все ж підтримав дружину, але за стіною пологового залу. 

Теги: LifeStyle Новини України Діти Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 534
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 630
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 490
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 516
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук