Чоловік під каблуком: Дантес зізнався, що живе за кошти дружини Наді Дорофеєвої

Екс-учасник групи "ДІО.фільми" та чоловік української співачки Надії Дорофеєвої Володимир Дантес показав шанувальникам тизер свого блогу, який називається "Чоловік Наді Дорофеєвої".

Дантес опублікував тизер на своїй сторінці в Instagram.

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Володимир кумедно розпочав відео у домашніх рожевих капцях.

Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес, мені 30 років, і я безробітний. На думку моєї дружини я живу за її кошт. І це правда,

– сказав чоловік Дорофеєвої на початку відео.



Володимир Дантес / Скріншот

Дантес анонсував, що його влог для самостійних і сміливих чоловіків!

"Для тих, кого вважають підкаблучниками. Мужики, я на вашому боці!" – прокоментував відео Дантес.

Дивіться відео з Володимиром Дантесом: