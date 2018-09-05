Чоловік під каблуком: Дантес зізнався, що живе за кошти дружини Наді Дорофеєвої
Екс-учасник групи "ДІО.фільми" та чоловік української співачки Надії Дорофеєвої Володимир Дантес показав шанувальникам тизер свого блогу, який називається "Чоловік Наді Дорофеєвої".
Дантес опублікував тизер на своїй сторінці в Instagram.
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Володимир кумедно розпочав відео у домашніх рожевих капцях.
Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес, мені 30 років, і я безробітний. На думку моєї дружини я живу за її кошт. І це правда,
– сказав чоловік Дорофеєвої на початку відео.
Володимир Дантес / Скріншот
Дантес анонсував, що його влог для самостійних і сміливих чоловіків!
"Для тих, кого вважають підкаблучниками. Мужики, я на вашому боці!" – прокоментував відео Дантес.
Дивіться відео з Володимиром Дантесом: