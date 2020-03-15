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      Чоловік розгулював з леопардом на повідку у центрі Києва: фото і відео

      - Читать новость на русском
      У Києві помітили чоловіка, який на повідку вигулював леопарда / фото з фейсбуку

      На об'єктиви камер у Києві потрапив чоловік, який розгулював собі з домашнім улюбленцем. Здавалося б, звична ситуація, звичайний ранок, та зовсім незвичайним виявиявилося "кошеня" киянина.

      Чоловіка, який у центрі столиці розгулював з леопардом на повідку, помітив журналіст Владлен Книш.

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      Ранок, центр столиці. Хлопець просто гуляє з ручним леопардом. На питання, як дає собі раду з твариною, відповідає, що той у нього не єдиний,
      – розповів журналіст у своєму фейсбуці.

      На опублікованих кадрах помітно, що леопард поводиться не як дикий хижак, що можна було одразу ж подумати, а цілком як мила і грайлива "кішка".

      У центрі Києва чоловік вигулює леопарда: дивіться відео


      Чоловік гуляє у Києві з домашнім улюбленцем – леопардом / фото: Владлен Книш

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Світ тварин Курйозні новини
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