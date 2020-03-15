Чоловік розгулював з леопардом на повідку у центрі Києва: фото і відео

На об'єктиви камер у Києві потрапив чоловік, який розгулював собі з домашнім улюбленцем. Здавалося б, звична ситуація, звичайний ранок, та зовсім незвичайним виявиявилося "кошеня" киянина.

Чоловіка, який у центрі столиці розгулював з леопардом на повідку, помітив журналіст Владлен Книш.

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Ранок, центр столиці. Хлопець просто гуляє з ручним леопардом. На питання, як дає собі раду з твариною, відповідає, що той у нього не єдиний,

– розповів журналіст у своєму фейсбуці.

На опублікованих кадрах помітно, що леопард поводиться не як дикий хижак, що можна було одразу ж подумати, а цілком як мила і грайлива "кішка".

У центрі Києва чоловік вигулює леопарда: дивіться відео



Чоловік гуляє у Києві з домашнім улюбленцем – леопардом / фото: Владлен Книш