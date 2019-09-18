Чоловік, що погрожує підірвати міст у Києві, почав стріляти

У Києві чоловік, який погрожує підірвати міст "Метро", почав стріляти з автомату у повітря. Поліція припускає, що він може готувати теракт. Через це на місці інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що міст наразі перекрили, усюди працюють вибухотехніки. Загалом на місці інциденту перебувають представники усіх спеслужб – нацгвардійці, пожежники, поліція, швидка тощо.

Важливо: У Києві чоловік погрожує все підірвати: перекрили міст і частково не працює метро

Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту,

– наголосив Крищенко.

Відомо, що невідомий чоловік під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Видання theБабель пише, що зловмисником виявився 42-річний вихідець з анексованого Криму Олексій Белько. Він одягнений у камуфляжну форму, блакитний берет та обв’язав себе жовто-блакитним прапором.

Поліція направила до мосту дрон. Свідки інциденту розповідають, що зловмисник намагався його розстріляти.

Перекритий міст Метро у Києві: у поліції повідомили, що чоловік, який погрожує підірвати міст, зробив кілька пострілів pic.twitter.com/mlWRFHph29 — hromadske (@HromadskeUA) 18 вересня 2019 р.

До мосту вже пригнали військову броньовану техніку та працюють снайпери.



До мосту "Метро" у Києві, де стріляє невідомий, пригнали військову техніку

Що відомо про інцидент на мосту "Метро" у Києві? Чоловік їхав по мосту на авто, зупинився та вийшов. Він погрожує підірвати усе навколо, а в руках тримав сумку та невідомий пристрій, що може бути вибухівкою.



Через це правоохоронці перекрили міст "Метро" в обох напрямках. Біля мосту утворилися кілометрові затори. Червона лінія столичного метро працює лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".