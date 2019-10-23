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      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
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      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Чоловік щось крутив у руці, за кілька хвилин почула хлопок, – очевидиця про вибух на Пушкінській

      144 Читать новость на русском
      Вибух на Пушкінській
      Вибух на Пушкінській / 24 Канал

      Працівниця одного з закладів на вулиці Пушкінській, яка була очевидицею інциденту, у коментарі 24 каналу розповіла, що чоловіки на підпитку сиділи на сходах, а один з них щось крутив у руці. Згодом почувся гучний вибух та різкий спалах.

      Вона також зазначила, що загиблі були знайомі і часто виходили разом "на перекур", позаяк у дворі будинку розташований ветеранський Фонд воїнів АТО, а другий загиблий працював охоронцем сусідньої офісної будівлі.

      Важливо! На Пушкінській у Києві прогримів вибух: загинули двоє осіб – фото і відео

      Вони сиділи, обіймалися... Щось в руках крутили... Потім ми почули хлопок і побачили спалах,
      – розповіла офіціантка.

      Вибуховою хвилею повибивало шибки в будинку. Працівницю бару та її подругу поранило уламками скла. На щастя рани виявилися не глибокі.

      Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

      Що відомо про вибух у Києві?

      Вибух на Пушкінській стався у ніч з 22-го на 23 жовтня і був спричинений гранатою. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший – у кареті швидкої допомоги.

      Внаслідок вибуху також постраждала дівчина. Її на швидкій повезли до лікарні. На щастя вона відбулася легкими тілесними ушкодженнями, а її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

      Що відомо про загиблих?

      Одним з загиблих був ветеран війна на Сході України Віктор Дегтярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

      Як вдалося з'ясувати журналістам 24 каналу, військовий був регулярним відвідувачем закладу ProRock, поряд з яким і трапився вибух. Він навіть мав карку постійного клієнта на знижку.

      Віктор Дектярьов,
      Віктор Дегтярьов

      Іншим загиблим був 42-річний охоронець однієї з офісних будівель на вулиці Пушкінській. Поки відомо лише, що звали його Михайлом. За інформацією поліції, чоловіки сиділи на сходах та розмовляли, коли поряд з ними вибухнула граната.

      Цікаво, що два роки тому було знайдено підірваним на гранаті ще одного бійця групи "Купол" – Валентина Гонтаря

      Вибух у центрі Києва: дивіться відео


       

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      22 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Вибух Вибух на Пушкінській в Києві Жертви
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