Чоловік щось крутив у руці, за кілька хвилин почула хлопок, – очевидиця про вибух на Пушкінській

Працівниця одного з закладів на вулиці Пушкінській, яка була очевидицею інциденту, у коментарі 24 каналу розповіла, що чоловіки на підпитку сиділи на сходах, а один з них щось крутив у руці. Згодом почувся гучний вибух та різкий спалах.

Вона також зазначила, що загиблі були знайомі і часто виходили разом "на перекур", позаяк у дворі будинку розташований ветеранський Фонд воїнів АТО, а другий загиблий працював охоронцем сусідньої офісної будівлі.

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Вони сиділи, обіймалися... Щось в руках крутили... Потім ми почули хлопок і побачили спалах,

– розповіла офіціантка.

Вибуховою хвилею повибивало шибки в будинку. Працівницю бару та її подругу поранило уламками скла. На щастя рани виявилися не глибокі.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Що відомо про вибух у Києві?

Вибух на Пушкінській стався у ніч з 22-го на 23 жовтня і був спричинений гранатою. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший – у кареті швидкої допомоги.

Внаслідок вибуху також постраждала дівчина. Її на швидкій повезли до лікарні. На щастя вона відбулася легкими тілесними ушкодженнями, а її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Що відомо про загиблих?

Одним з загиблих був ветеран війна на Сході України Віктор Дегтярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

Як вдалося з'ясувати журналістам 24 каналу, військовий був регулярним відвідувачем закладу ProRock, поряд з яким і трапився вибух. Він навіть мав карку постійного клієнта на знижку.



Віктор Дегтярьов

Іншим загиблим був 42-річний охоронець однієї з офісних будівель на вулиці Пушкінській. Поки відомо лише, що звали його Михайлом. За інформацією поліції, чоловіки сиділи на сходах та розмовляли, коли поряд з ними вибухнула граната.

Цікаво, що два роки тому було знайдено підірваним на гранаті ще одного бійця групи "Купол" – Валентина Гонтаря

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