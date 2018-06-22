Чоловік сказав, що у нього бомба: у Лондоні евакуювали центральний вокзал

Вранці 22 червня у центральній частині Лондона правоохоронці евакуювали вокзал Чарінг-Кросс після того, як надійшли повідомлення про людину із бомбою на колії.

Очевидці діляться у соцмережах фото з чималою кількістю патрулів поліції неподалік від вокзалу.

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Як пише The Telegraph, пасажирам в цей час наказали покинути територію вокзалу. Інцидент трапився в ранкову годину пік.

U.K. police arrest man who claimed to have a bomb on rail tracks at London's Charing Cross Station. https://t.co/aRyfHrwqPI pic.twitter.com/rReaiKmXg0 — ABC News (@ABC) 22 червня 2018 р.

Ми в зараз вирішуємо справу з інцидентом на вокзалі Чарінг-Кросс після повідомлень про чоловіка на колії, який стверджує, що має бомбу,

– підтвердили інцидент у транспортній поліції Лондона.

Unconfirmed reports from Metropolitan police officers outside Charing Cross station that the response here is due to a man on the tracks on the underground @BBCBreaking @bbclondon pic.twitter.com/eHYBAmkpfP — Amanda Akass (@amandaakass) 22 червня 2018 р.

Man running down the tracks claiming to have a bomb at Charing Cross Station @NetworkRailCHX pic.twitter.com/giRL7c517U — Bill (@BillTwittor) 22 червня 2018 р.

Charing Cross station this morning, more police on blues and twos on way as I walked down The Strand... pic.twitter.com/NmuDUqnXdg — Michael O'Sullivan (@ProSecurityMag) 22 червня 2018 р.

Armed police at #CharingCross station in London standing down now and leaving the area. Looks like the situation is under control and station fully reopening asap @GMB pic.twitter.com/xJPlZjsJgc — Nick Dixon (@NickDixonITV) 22 червня 2018 р.

Згодом стало відомо, що приблизно о 7:45 ранку чоловіка, який погрожував вибухівкою було затримано. Щоправда, достеменно не відомо, чи була у нього вибухівка.

A man claiming to have a bomb at #CharingCross station has now been arrested. We are now working to reopen the station as soon as possible would like to thank passengers and rail staff for their patience and understanding during this incident. — BTP (@BTP) 22 червня 2018 р.

Potential Terrorist threat at London Charing Cross pic.twitter.com/d8oL3q4DTU — Rich. (@RitchA82) 22 червня 2018 р.

Ввечері 19 червня на станції метро Southgate, що на півночі Лондона, стався вибух. Тоді повідомлялось про кількох постраждалих.