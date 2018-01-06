Чоловік співачки Сіари влаштував дружині ніжну фотосесію на відпочинку

Американська співачка Сіара, яка минулого року вдруге стала матір’ю, опублікувала фотографії з відпочинку зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном. Саме він і став автором фотозйомки.

Відповідні знімки з’явились в Instagram.

29-річний спортсмен та батько двох дітей Сіари Рассел влаштував дружині серію красивих знімків, які є водночас дещо еротичними та дуже ніжними.

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"Прекрасно, коли жінка любить своє тіло і впевнена у своїй красі", – поділилася Сіара.

На деяких знімках можна помітити сліди від минулорічних пологів, але це не завадило їй продемонструвати всю красу перед фотокамерою.