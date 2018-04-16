Чоловік трагічно загинув у власній квартирі у Краматорську

16 квітня о 05:21 до пожежної служби надійшло повідомлення про загоряння в будинку на вулиці Прилуцькій, що у Краматорську на Донеччині.

У одній із кімнат будинку на ліжку було виявлено тіло обгорілого чоловіка без ознак життя, інформує ДСНС у Донецькій області.

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"Прибувши на місце, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що загиблим є 56-річний господар оселі. Пожежу виявили сусіди і викликали співробітників ДСНС. Попередня причина пожежі – недопалок", – йдеться у повідомленні місцевої поліції.



Правоохоронці не виявили на тілі слідів насильницької смерті. За інформацією сусідів, загиблий зловживав спиртними напоями.



Поліція відкрила кримінальне провадження. Причина загоряння встановлюється, триває досудове розслідування.



Чоловік трагічно загинув у Краматорську

Раніше повідомлялося, що у Мирнограді, що у Донецькій області, 14 квітня сталася пожежа у сараї, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.