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      Чоловік у костюмі члена вітає перехожих з Днем Валентина в Харкові: відео

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      Чоловік у костюмі члена в Харкові 14 лютого вітає перехожих з Днем Валентина / Колаж 24 каналу

      Невідомий чоловік у костюмі члена вітає 14 лютого перехожих з Днем святого Валентина в Харкові. Окрім костюма члена, на чоловікові – темні окуляри, бордова шуба, а в руках – вітальна табличка з написом "З Днем Валентина!"

      Чоловіка в костюмі члена знали на відео на вулиці Сумській та опублікували в телеграм-каналі "ХС|Харьков".

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      Яке місто – така й валентинка,
      – каже чоловік у костюмі члена на початку ролика.

      Перехожі весело сприймають такий костюмований флешмоб на вулицях Харкова. Чоловіка з усмішками знімають на смартфони, а він дуже охоче всім позує. Це все дійство супроводжується грою на духовому інструменті.

      Дивіться відео з чоловіком у костюмі члена в Харкові:

       

      Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
      сьогодні
      14640
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Флешмоб День Валентина Курйозні новини Новини Харкова Новини України
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