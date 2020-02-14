Чоловік у костюмі члена вітає перехожих з Днем Валентина в Харкові: відео

Невідомий чоловік у костюмі члена вітає 14 лютого перехожих з Днем святого Валентина в Харкові. Окрім костюма члена, на чоловікові – темні окуляри, бордова шуба, а в руках – вітальна табличка з написом "З Днем Валентина!"

Чоловіка в костюмі члена знали на відео на вулиці Сумській та опублікували в телеграм-каналі "ХС|Харьков".

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Яке місто – така й валентинка,

– каже чоловік у костюмі члена на початку ролика.

Перехожі весело сприймають такий костюмований флешмоб на вулицях Харкова. Чоловіка з усмішками знімають на смартфони, а він дуже охоче всім позує. Це все дійство супроводжується грою на духовому інструменті.

Дивіться відео з чоловіком у костюмі члена в Харкові: