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      Чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes у Києві: фото і відео

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      Чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes у Києві: фото і відео
      / Інформатор

      Невідомий у поліцейській формі вбив водія Mercedes пострілом у голову. Постраждалий помер на місці. Стрілка нині розшукують правоохоронці.

      Інцидент стався 5 березня у Дніпровському районі Києва по вулиці Флоренції. Той, хто стріляв, був одягнений у форму поліцейського з трьома зірками на грудях, пише "Інформатор". 

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      За словами очевидців, чоловік був невисоко зросту і з коротким темним волоссям. 


      Невідомий був одягнений у поліцейську форму

      На місце події прибули 7 нарядів поліції, слідчо-оперативна група та "швидкі". Особа загиблого встановлюється, стрільця розшукують. 


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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція Жертви Зброя
      Джерело: 24 Канал
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