Чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes у Києві: фото і відео

Невідомий у поліцейській формі вбив водія Mercedes пострілом у голову. Постраждалий помер на місці. Стрілка нині розшукують правоохоронці.

Інцидент стався 5 березня у Дніпровському районі Києва по вулиці Флоренції. Той, хто стріляв, був одягнений у форму поліцейського з трьома зірками на грудях, пише "Інформатор".

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За словами очевидців, чоловік був невисоко зросту і з коротким темним волоссям.



Невідомий був одягнений у поліцейську форму

На місце події прибули 7 нарядів поліції, слідчо-оперативна група та "швидкі". Особа загиблого встановлюється, стрільця розшукують.



Ким був убитий – встановлюють