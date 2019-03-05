Чоловік у поліцейській формі застрелив водія Mercedes у Києві: фото і відео
Невідомий у поліцейській формі вбив водія Mercedes пострілом у голову. Постраждалий помер на місці. Стрілка нині розшукують правоохоронці.
Інцидент стався 5 березня у Дніпровському районі Києва по вулиці Флоренції. Той, хто стріляв, був одягнений у форму поліцейського з трьома зірками на грудях, пише "Інформатор".
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За словами очевидців, чоловік був невисоко зросту і з коротким темним волоссям.
Невідомий був одягнений у поліцейську форму
На місце події прибули 7 нарядів поліції, слідчо-оперативна група та "швидкі". Особа загиблого встановлюється, стрільця розшукують.
Ким був убитий – встановлюють
Джерело: 24 Канал
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