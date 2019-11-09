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      Чоловік вбив свого друга і випадково натрапив на поліцейських

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / dp.informator.ua

      Патрульні помітили дивного чоловіка, який йшов вздовж дороги і в руках тримав ніж. Інцидент трапився поблизу Дніпра 8 листопада.

      Ніж чоловіка був весь у крові, пише "Информатор". Поліцейські зупинили його, щоб з’ясувати, що трапилося.

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      За інформацією правоохоронців, під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем у живіт свого 37-річного друга. Постраждалий впав на землю і майже одразу помер.

      Потім нападник забрав ніж і пішов до себе додому. Вже на вулиці його зустріли поліцейські.

      На місце події викликали медиків, які констатували смерть 37-річного чоловіка. Правоохоронці затримали 49-річного підозрюваного до з’ясування усіх обставин.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Дніпра Поліція Зброя
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