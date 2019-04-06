Чоловік скоїв моторошне самогубство у центрі Сєвєродонецька на Донбасі

Практично у центрі Сєвєродонецька на Луганщині, а саме у дворі житлових будинків на вулиці Менделєєва, уранці 6 квітня пролунав вибух. Як попередньо встановили правоохоронці, таким чином скоїв самогубство один із місцевих жителів.

За інформацією прес-служби Нацполіції області, інцидент трапився близько 7 години ранку. Загиблому було 52 роки. Його тіло слідчі виявили між гаражним масивом та підстанцією.

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За словами правоохоронців, особу чоловіка вже встановили. Також було з’ясовано, що він тяжко хворів і неодноразово заявляв про наміри вкоротити собі віку.

Факт події зареєстровано. Остаточні висновки щодо трагедії з’являться вже після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

На місці інциденту працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні наряди, а також керівництво місцевих поліції та ДСНС.

Це вже не перший вибух на Донбасі упродовж останнього часу. Зокрема, наприкінці березня в окупованому Донецьку такий випадок стався в одній із квартир, що розташовується також у центрі міста. У підсумку постраждав чоловік 1992 року народження. Його доправили до лікарні.