Чоловік викрав полійцейське авто під час затримання іншого правопорушника на Київщині

У Білій Церкві правоохоронці відволіклись на затримання правопорушника, чим скористався інший злочинець. Він непомітно підійшов до службового автомобіля, сів та швидко поїхав.

Патрульна поліція прибула за викликом про крадіжку, нічого не знайшла і збиралася їхати за іншим викликом. Тоді до правоохоронців підійшов чоловік, який зухвало поводився, заважав руху їхнього авто та навіть знімав усе на відео. Він тримав водійські дверцята та заважав машині рушити з місця.

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Поліцейські вирішили затримати цього чоловіка. А коли вийшли з авто і намагалися це зробити, до патрульної машини ззаду підійшов інший чоловік, який сів за кермо та втік.



На щастя, службове авто знайшли за 10 хвилин і затримали викрадача. Правоохоронці розслідуватимуть інцидент про кражіку авто. Викрадачеві загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 20 тисяч 400 гривень або від 3 до 5 років ув'язнення.