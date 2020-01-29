Чоловік влаштував погром у харківському храмі: відео
У центрі Харкова в храмі Святих Дружин-Мироносиць 34-річний чоловік громив ікони та церковні свічники.
Дебошир почав бити ікони, підсвічники, а також людей, які там перебували. Парафіяни застосували проти нього газовий балончик, а потім викликали правоохоронців. Про це повідомляє поліція Харківської області.
Читайте також: У Харкові пасажир з бойовою гранатою катався у метро: фото і відео
Поліція з’ясувала, що 34-річний громадянин має психічні розлади. Каретою швидкої він був доставлений до місцевої лікарні.
Дивіться відео, як дебошир ламав майно храму:
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за хуліганство.
Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору поліції. В жовтні 2018 року біля митного поста "Гоптівка" він погрожував себе підірвати в автомобілі таксі.