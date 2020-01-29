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      Чоловік влаштував погром у харківському храмі: відео

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      Чоловік почав трощити майно в харківському храмі / hk.npu.gov.ua

      У центрі Харкова в храмі Святих Дружин-Мироносиць 34-річний чоловік громив ікони та церковні свічники.

      Дебошир почав бити ікони, підсвічники, а також людей, які там перебували. Парафіяни застосували проти нього газовий балончик, а потім викликали правоохоронців. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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      Поліція з’ясувала, що 34-річний громадянин має психічні розлади. Каретою швидкої він був доставлений до місцевої лікарні.

      Дивіться відео, як дебошир ламав майно храму:

      За цим фактом відкрили кримінальне провадження за хуліганство.

      Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору поліції. В жовтні 2018 року біля митного поста "Гоптівка" він погрожував себе підірвати в автомобілі таксі.

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Харкова
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