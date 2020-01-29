11:57
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Чоловік впав з даху дев'ятиповерхівки та вижив: дивовижний випадок у Кропивницькому

      417 Читать новость на русском
      У Кропивницькому чоловік впав з даху багатоповерхівки і вижив / Скріншот з відео "ТСН"

      У Кропивницькому чоловік упав з даху дев'ятиповерхового будинку під час проведення робіт. Він залишився живим, однак перебуває у важкому стані.

      Про надзвичайний випадок повідомляє "ТСН".

      Зверніть увагу: Росіянка впала з дев'ятого поверху в сніг, а потім встала і пішла – відео

      На даху дев'ятиповерхового будинку постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту. Чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Свідками цього стали працівники Ленінського районного суду. Вони одразу викликали швидку та поліцію.

      Хоча суд розташований у цій же будівлі, він не був замовником будівельних робіт.

      Коли лікарі забирали постраждалого, він був при тямі. Його госпіталізували до обласної лікарні, чоловік перебуває у важкому стані. Наразі лікарі не роблять жодних прогнозів.

      За словами головної лікарки обласної лікарні Лариси Андреєвої, постраждалий перебуває в медикаментозному сні, його під’єднали до апаратного дихання. У чоловіка травматичний шок, закриті травми грудної клітки та живота, перелом 6 та 7 ребра зліва. Йому також видалили селезінку.

       

      34 дні пошуків: в Амазонських лісах знайшли живими зниклих жінку та 3 її дітей – фото
      сьогодні
      9868
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Надзвичайні ситуації Будівництво Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:55 Олена Зеркаль перейшла до "Нафтогазу": біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 10026
      сьогодні , 10:05 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 15866
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1088
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      690
      сьогодні , 08:40 Полный крах кремлевских мечтаний: что показал опрос с Беларуси по объединению
      Блоги 950
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук