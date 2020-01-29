Чоловік впав з даху дев'ятиповерхівки та вижив: дивовижний випадок у Кропивницькому

У Кропивницькому чоловік упав з даху дев'ятиповерхового будинку під час проведення робіт. Він залишився живим, однак перебуває у важкому стані.

Про надзвичайний випадок повідомляє "ТСН".

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На даху дев'ятиповерхового будинку постраждалий демонтував будівельне обладнання після ремонту. Чоловік упав на мішки з будівельним сміттям. Свідками цього стали працівники Ленінського районного суду. Вони одразу викликали швидку та поліцію.

Хоча суд розташований у цій же будівлі, він не був замовником будівельних робіт.

Коли лікарі забирали постраждалого, він був при тямі. Його госпіталізували до обласної лікарні, чоловік перебуває у важкому стані. Наразі лікарі не роблять жодних прогнозів.

За словами головної лікарки обласної лікарні Лариси Андреєвої, постраждалий перебуває в медикаментозному сні, його під’єднали до апаратного дихання. У чоловіка травматичний шок, закриті травми грудної клітки та живота, перелом 6 та 7 ребра зліва. Йому також видалили селезінку.