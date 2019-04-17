Чоловік в'їхав у натовп у США: є потерпілі
У Філадельфії водій навмисне в'їхав у натовп. Унаслідок цього щонайменше шестеро людей отримали поранення.
Наразі ім'я підозрюваного поліція не називає, пише ABC News.
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Чоловік їхав на сірому Buick Century, а потім через сварку навмисно в'їхав у групу людей. Підозрюваному 44 роки.
За даними поліції, постраждали троє чоловіків і троє жінок у віці від 17 до 42 років. Їх одразу доправили в лікарню. Наразі один потерпілий у критичному стані, а два інших – у стабільному.
Поліція з’ясовує усі обставини події.
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