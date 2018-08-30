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Чоловік взяв у заручники власних дітей у Києві та погрожував застосувати зброю: подробиці

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Правоохоронцям довелося штурмом брати квартиру
Правоохоронцям довелося штурмом брати квартиру / прес-служба Нацполіції Києва

Вранці 30 серпня у Києві чоловік із 4 дітьми забарикадувався у квартирі і погрожував застосувати зброю. Правоохоронцям довелося брати квартиру штурмом.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі відразу прибув наряд патрульних. Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відразу ввели спецоперацію "Заручник". Вони проводили перемовини зі зловмисником, і він випустив із помешкання 13-річну доньку. На місце прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

Станом на 8 ранку 30 серпня стало відомо, що чоловіка затримали, а діти перебувають у безпеці, їх життю нічого не загрожує.

"Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. 

Наразі у помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Теги: Новини Києва Поліція Кримінальні новини Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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