Чоловік, який вбив ветерана АТО на очах у сина і дружини, проведе 13 років за ґратами

Суд визнав винним чоловіка, який у 2017 році п'яний вбив ветерана АТО Сергія Олійника на очах у його дружини та сина. Тепер зловмисник проведе наступні 13 років за ґратами.

Жорстоке вбивство сталося ще 22 червня 2017 року у Києві неподалі станції "Золоті ворота", нагадує прокуратура міста Києва.

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Під час раптового конфлікту обвинувачений, який був напідпитку, завдав потерпілому смертельне ножове поранення у грудну клітку. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого військового.

Убивши військового, зловмисник намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але "по гарячих слідах" був затриманий правоохоронцями.

Суд повністю задовільнив вимогу прокурора, який просив 13 років ув'язнення за жорстоке вбивство. Підсудний не визнав своєї провини та просив, щоб його виправдали.

Що відомо про вбивство Сергія Олійника?Увечері, 22 червня 2019 року, сильно п'яний і дуже агресивний чоловік накинувся з ножем на героя АТО Сергія Олійника на очах у його сина Ярослава.



Власне з сина все і почалося – п'яний чоловік почав чіплятися до хлопця та погрожувати йому, коли з'явився його батько, то захистився за сина. У ході конфлікту агресивний чоловік з ножем накинувся на Сергія Олійника і вбив його.