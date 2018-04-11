Чоловік з підробленим паспортом у Києві продавав квартиру померлого

На Оболоні у Києві зловмисник вніс до реєстру нерухомості зміни і продавав помешкання 81-річного киянина, який помер місяць тому.

Про це інформує поліція столиці.

Читайте також: Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі

"Пенсіонер у 2010 році нібито продав помешкання жителю Донецька, який нині підшукує покупця. У той же час, згідно із даними Бюро технічної інвентаризації, встановлено: дідусь продав квартиру в 2002 році, а після правочину прожив у ній до самої смерті", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці перевірили інформацію і отримали підтвердження, що у державному нотаріальному архіві за відповідним номером бланку, на якому нібито у 2010 році оформлено договір купівлі-продажу, є зовсім інший документ.

50-річний уродженець Луганської області вирішив продати квартиру на вулиці Вишгородській за 19 тисяч доларів США. Правоохоронці його затримали під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості.



Паспорт 50-річного уродженця Луганської області



У зловмисника було 2 паспорти – на власника помешкання відповідно до даних реєстру нерухомості та з його фактичними анкетними даними, як уродженця Луганської області. Поліція поспілкувалася із жінкою-брокером, яка була присутня під час укладення угоди.





Наразі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом підробки документів. Зловмиснику загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Дніпровському районі Києві невідомі пограбували квартиру, що належить одному із заступників міністра закордонних справ Павла Клімкіна.