Чоловік з великою кількістю зброї займався забороненими речами на дитмайданчику у Харкові

Удень 23 січня у Московському районі Харкова на дитячому майданчику патрульні помітили підозрілого чоловіка. Під час огляду поліцейські виявили у нього патрони та корпус гранати.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, зловмисником виявився 36-річний житель обласного центру.

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"На проспекті Ювілейному патрульні помітили чоловіка, який палив цигарки на території дитячого майданчику. Під час складання адміністративного протоколу за куріння в забороненому місці поліцейські виявили у чоловіка заборонені предмети", – розповіли правоохоронці.



Чоловік мав із собою патрони та корпус гранати

Крім того, за адресою, де проживав зловмисник вилучили у 36-річного харків’янина 40 патронів калібру 7,62 міліметра та корпус гранати Ф-1 без запалу та маркування.



Також у зловмисника вдома правоохоронці виявили цілий арсенал зброї

Як пояснив чоловік, боєприпаси він знайшов в серпні 2017 року на автобусній зупинці поблизу одного із селищ області.



Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.