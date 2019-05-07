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      Чоловік захопив заручників у крамниці Франції: спалахнула перестрілка

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      На місце захоплення заручників у Франції прибули спецпризначенці
      На місце захоплення заручників у Франції прибули спецпризначенці / RAID Unité Spéciale

      Озброєний чоловік захопив 5 заручників у тютюновій крамниці у Франції. Це сталося 7 травня в тулузькому передмісті Бланьяк.

      Про це повідомляє 24 канал у своєму Telegram.

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      Серед заручників господар магазину і четверо покупців, усі – жінки.

      Зловмисник двічі вистрілив у поліцейських, щоб завадити їм наблизитися до крамниці. На шоломі нападника помітили камеру GoPro, очевидно, він знімає свій злочин на відео.

      У районі Бланьяк проходить спецоперація і поліція департаменту Верхня Гаронна просить усіх не наближатися до периметру безпеки. На місце інциденту прибули бійці французького спецпідрозділу RAID.

      Франція заручники крамниця тютюн стрілянина
      Тютюнова крамниця, в якій озброєний чоловік захопив заручників

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Кримінальні новини Заручники Зброя
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