У Великобританії дівчина випадково знайшла всередині спійманої риби золоту обручку. Бойфренд вирішив не зволікати і запропонував коханій вийти за нього заміж.

Крістофер Еггінтон та його дівчина Сандра Бідгуд рибалили у британському місті Рагбі, пише The Sun.

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Частину улову закохана пара випустили назад у воду, а собі на вечерю залишила лише дві рибини.

Увечері Сандра почала потрошити рибу, а потім закричала від радості, побачивши в ній обручку. Бойфренд дівчини одразу запропонував коханій вийти за нього заміж і отримав згоду.

Крістофер стверджує, що не планував так освідчитися коханій. Він не ховав обручку в рибу. Чоловік припускає, що риба могла просто проковтнути прикрасу до того, як він її спіймав.

Я давно хотів одружитися, але не міг наважитися. Мені потрібен був невеликий поштовх від друга із зябрами, щоб набратися сміливості,

– зізнався Крістофер.



Чоловік запропонував жінці одружитися після того, як вона випадково знайшла обручку у рибі//Фото: The Sun

