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      Чоловік запропонував жінці одружитися після того, як вона випадково знайшла обручку у рибі: фото

      282 Читать новость на русском
      Чоловік запропонував жінці одружитися після того, як вона випадково знайшла обручку у рибі
      Чоловік запропонував жінці одружитися після того, як вона випадково знайшла обручку у рибі / thesun.co.uk

      У Великобританії дівчина випадково знайшла всередині спійманої риби золоту обручку. Бойфренд вирішив не зволікати і запропонував коханій вийти за нього заміж.

      Крістофер Еггінтон та його дівчина Сандра Бідгуд рибалили у британському місті Рагбі, пише The Sun.

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      Частину улову закохана пара випустили назад у воду, а собі на вечерю залишила лише дві рибини.

      Увечері Сандра почала потрошити рибу, а потім закричала від радості, побачивши в ній обручку. Бойфренд дівчини одразу запропонував коханій вийти за нього заміж і отримав згоду.

      Крістофер стверджує, що не планував так освідчитися коханій. Він не ховав обручку в рибу. Чоловік припускає, що риба могла просто проковтнути прикрасу до того, як він її спіймав.

      Я давно хотів одружитися, але не міг наважитися. Мені потрібен був невеликий поштовх від друга із зябрами, щоб набратися сміливості,
      – зізнався Крістофер.

      британія обручка освідчення риба
      Чоловік запропонував жінці одружитися після того, як вона випадково знайшла обручку у рибі//Фото: The Sun
       

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      Теги: Курйозні новини Великобританія Світ тварин
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