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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Чоловік заявив, що в нього коронавірус, і на камеру облизав поручні в метро

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      У Мюнхені чоловік на камеру облизав поручні метро і заявив, що заражений / bestfacts.com.ua

      У Мюнхені затримали 33-річного чоловіка, який на камеру облизав поручні й автомати, та заявив, що заражений коронавірусом.

      Правоохоронці розглядають дії чоловіка як навмисне розповсюдження коронавірусної інфекції, повідомляє DW.

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      Поки невідомо, чи справді чоловік заражений коронавірусом. 

      У Німеччині за недотримання карантину існують такі покарання:

      • штраф до 450 тисяч євро;
      • ув'язнення на термін до 2 років.

      Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, що ввела жорсткі обмеження через спалах коронавірусу. З 21 березня – їх посилили.

      Уже 22 березня правоохоронці зафіксували понад 200 порушень правил карантину.

      У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 зросла до 22 672, а 86 людей померли через інфекцію.

      Суми штрафів за порушення карантину інфографіка 24 канал
      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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