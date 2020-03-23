Чоловік заявив, що в нього коронавірус, і на камеру облизав поручні в метро
У Мюнхені затримали 33-річного чоловіка, який на камеру облизав поручні й автомати, та заявив, що заражений коронавірусом.
Правоохоронці розглядають дії чоловіка як навмисне розповсюдження коронавірусної інфекції, повідомляє DW.
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Поки невідомо, чи справді чоловік заражений коронавірусом.
У Німеччині за недотримання карантину існують такі покарання:
- штраф до 450 тисяч євро;
- ув'язнення на термін до 2 років.
Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, що ввела жорсткі обмеження через спалах коронавірусу. З 21 березня – їх посилили.
Уже 22 березня правоохоронці зафіксували понад 200 порушень правил карантину.
У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 зросла до 22 672, а 86 людей померли через інфекцію.