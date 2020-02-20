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      Чоловік "здешевшував" міжнародні дзвінки: йому загрожує 6 років в’язниці

      - Читать новость на русском
      Ученому загрожує 6 років за занижування тарифікації оператора зв'язку / cyberpolice.gov.ua

      Кіберполіція затримала 31-річного харків’янина, який підміняв міжнародний голосовий трафік на національний.

      Вчений занижував тарифікацію зв’язку, коли підміняв міжнародний трафік на національний, повідомляє пресслужба Кіберполіції. За даними правоохоронців, мешканець Харкова працював провідним спеціалістом одного з науково-дослідних інститутів і мав відповідні технічні навички.

      Читайте також: Хакерські атаки на сайти Burisma і студії "Квартал 95": Нацполіція України відкрила справу

      Підозрюваний орендував віртуальний сервер через який проходили міжнародні виклики, в обхід центру через який проходить з'єднання з абонентами з інших країн. Це призвело до порушення порядку маршрутизації. Через це міжнародні дзвінки тарифікувалися як національні.

      Несанкціоноване втручання в роботу телеком-мережі оператора підтвердила комісія Українського державного центру радіочастот.

      Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документацію.

      Кіберполіція порушила кримінальну справу за статтею "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів". Українському вченому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Харкова Кримінал
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